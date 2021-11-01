Нурмагомедов и Зеедорф открыли совместную школу в ОАЭ

Бывший футболист «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф и известный боец ММА Хабиб Нурмагомедов основали спортивную школу в Дубае.

Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Я говорил, что скоро произойдет что-то захватывающее. Наконец-то могу поделиться этим со всеми вами. Рад объявить о глобальном запуске Seedorf Khabib Performance Club! Я объединился с моим другом Хабибом и нашим глобальным партнёром DMCC, чтобы создать самую интересную и уникальную футбольную школу. Мы хотим дать молодёжи во всём мире возможность развивать свои спортивные и социальные способности с помощью тренировочной методики, сочетающей футбол и смешанные единоборства.