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Зеедорф с Нурмагомедовым основали в Дубае школу, обучающую футболу и ММА

Чемпионат.comиещё 1
3 часа назад

Бывший футболист «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф и известный боец ММА Хабиб Нурмагомедов основали спортивную школу в Дубае.

Нурмагомедов и Зеедорф открыли совместную школу в ОАЭ
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Я говорил, что скоро произойдет что-то захватывающее. Наконец-то могу поделиться этим со всеми вами. Рад объявить о глобальном запуске Seedorf Khabib Performance Club! Я объединился с моим другом Хабибом и нашим глобальным партнёром DMCC, чтобы создать самую интересную и уникальную футбольную школу. Мы хотим дать молодёжи во всём мире возможность развивать свои спортивные и социальные способности с помощью тренировочной методики, сочетающей футбол и смешанные единоборства.

Дубай станет нашей стартовой площадкой для запуска этого удивительного проекта, но мы стремимся к глобальному расширению в течение следующих пяти лет. Проект основан на нашем общем видении, направленном на то, чтобы вернуть что-то обществу, и нашем стремлении постоянно развивать и совершенствовать спорт, насколько это возможно», — написал Зеедорф в «Инстаграме».

MMA,Хабиб Нурмагомедов,
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