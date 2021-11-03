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Махачев заявил, что оторвал бы Макгрегору руку

Газета.Ruиещё 9
48 минут назад

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев отреагировал на слова ирландца Конора Макгрегора, который заявил, что не позволил Исламу довести до конца болевой прием на руку "кимура", от которого сдался Дэн Хукер.

Махачев: оторвал бы Макгрегору руку
Фото: UFCUFC

"Ему бы я ее с корнями вытащил", - написал Махачев в Instagram.

30 октября на турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби, Махачев одержал победу болевым приемом "кимура" над новозеландцем Дэном Хукером. Это 20-я победа россиянина в смешанных единоборствах при одном поражении. Таким образом, в активе Махачева 21 победа в ММА при одном поражении. Также для Махачева это девятая победа подряд. Хукер побеждал 21 раз, а также потерпел 11 поражений.

Махачев является чемпионом России и мира по боевому самбо. Занимает пятую строчку официального рейтинга UFC в легком весе. Ранее Хавьер Мендес, тренер российского легковеса Ислама Махачева заявил, что его подопечный заслуживает поединок за титул.

MMA,Хавьер Мендес,Ислам Махачев,Конор Макгрегор,
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