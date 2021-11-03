Махачев: оторвал бы Макгрегору руку

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев отреагировал на слова ирландца Конора Макгрегора , который заявил, что не позволил Исламу довести до конца болевой прием на руку "кимура", от которого сдался Дэн Хукер.

"Ему бы я ее с корнями вытащил", - написал Махачев в Instagram.

30 октября на турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби, Махачев одержал победу болевым приемом "кимура" над новозеландцем Дэном Хукером. Это 20-я победа россиянина в смешанных единоборствах при одном поражении. Таким образом, в активе Махачева 21 победа в ММА при одном поражении. Также для Махачева это девятая победа подряд. Хукер побеждал 21 раз, а также потерпел 11 поражений.