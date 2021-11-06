Стерлинг назвал сроки реванша с Яном

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг заявил о готовности провести реванш с россиянином Петром Яном. Его слова приводит TMZ.

Фото: UFC/Zuffa LLC UFC/Zuffa LLC

Спортсмен рассказал, что поединок должен состояться в январе или феврале 2022 года. Такие сроки он назвал руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Ян уязвим. Понимаете, о чем я? Он провел пять раундов с парнем (бойцом из США Кори Сэндхагеном — прим. «Ленты.ру»), которого я уничтожил за 88 секунд», — посчитал Стерлинг.

30 октября Ян одержал победу над американцем Сэндхагеном единогласным решением судей и завоевал за пояс временного чемпиона UFC. Российский боец должен был встретиться со Стерлингом, но американец снялся с поединка без объяснения причин. При этом Стерлинг заявил, что готов провести защиту титула с Яном.