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Стерлинг назвал сроки реванша с Яном

Lenta.ruиещё 4
57 минут назад

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг заявил о готовности провести реванш с россиянином Петром Яном. Его слова приводит TMZ.

Стерлинг назвал сроки реванша с Яном
Фото: UFC/Zuffa LLCUFC/Zuffa LLC

Спортсмен рассказал, что поединок должен состояться в январе или феврале 2022 года. Такие сроки он назвал руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Ян уязвим. Понимаете, о чем я? Он провел пять раундов с парнем (бойцом из США Кори Сэндхагеном — прим. «Ленты.ру»), которого я уничтожил за 88 секунд», — посчитал Стерлинг.

30 октября Ян одержал победу над американцем Сэндхагеном единогласным решением судей и завоевал за пояс временного чемпиона UFC. Российский боец должен был встретиться со Стерлингом, но американец снялся с поединка без объяснения причин. При этом Стерлинг заявил, что готов провести защиту титула с Яном.

Ян провел первый поединок со Стерлингом 7 марта в Лас-Вегасе. Ян нанес сопернику запрещенный удар и был дисквалифицирован. Победу отдали Стерлингу, он стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

MMA,Петр Ян,Lenta.ru,
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