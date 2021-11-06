Глава UFC: Емельяненко отклонил очень крупную сделку

«Мы сделали этому парню предложение. После того, как закончили встречу, мы сделали им предложение. С ними был парень, который принимал решения, они слушали его и в итоге отклонили наше предложение.



Мы уехали и вернулись в самолет, и Лоренцо Фертитта повернулся ко мне и сказал: «Слава богу, они отклонили наш контракт». Я гарантирую, что Федор и его менеджеры по ночам должны видеть кошмары, как они не пошли на эту сделку», — цитирует Уайта Sports Illustrated.