Дебютант UFC нокаутировал соперника ударом коленом

Поединок завершился во втором раунде. Дебютант UFC нанес сопернику удар коленом в прыжке, после которого Михайлидис был нокаутирован. После победы бразилец заявил, что победил благодаря усталости соперника.

Перейра — бывший чемпион промоушена Glory. На его счету теперь четыре победы и одно поражение в поединках по правилам смешанных единоборств. Михайлидис потерпел пятое поражение в карьере при 13 победах.