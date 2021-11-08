Внук Мохаммеда Али: мне очень нравится Хабиб

«Я в основном занимаюсь боксом, но у меня есть масса друзей в UFC, друзей, которые являются бойцами смешанных единоборств. Мне действительно очень нравится Хабиб. Если кто-то говорит что-то хорошее о моём дедушке, то я автоматически становлюсь его поклонником. Мне даже не нужно видеть их выступлений на ринге или в октагоне. Но Хабиб выступал действительно потрясающе», — сказал Нико Али Уолш в подкасте на YouTube-канале True Geordie.