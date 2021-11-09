Макгрегор принял вызов бывшего претендента на пояс UFC

35-летний американец разместил обработанное фото битвы взглядов, где он стоит напротив Макгрегора. Чэндлер оставил подпись к изображению — «2022». Фанаты считают, что американец хочет стать первым соперником для Макгрегора после травмы ирландца. Сам Макгрегор принял вызов — он оставил соответствующий комментарий под постом Чэндлера.

7 ноября американец дрался с Джастином Гейджи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Чэндлер уступил судейским решением. Этот поединок стал для американца третьим в рамках промоушена. После победы над Дэном Хукером он стал претендентом на пояс в легком весе и проиграл Чарльзу Оливейру в схватке за вакантный титул.