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Стал известен претендент на бой с Макгрегором

Газета.Ruиещё 2
2 часа назад

Первый номер полулегкого веса UFC Макс Холлоуэй заявил, что входит список бойцов, которые могут провести поединок против бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Об этом сообщает TMZ.

Стал известен претендент на бой с Макгрегором
Фото: ReutersReuters

"Я всегда в шортлисте на этот бой. Я лучший боксер в UFC", — заявил Холлоуэй.

Президент UFC Дана Уайт отметил, что поединок с участием Макгрегора возглавит один из турниров организации. Ранее Майкл Чендлер намекнул на поединок с Конором Макгрегором.

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил тяжелые повреждения, в том числе и перелом ноги. Боец до сих пор работает над восстановлением. На его счету 22 победы и шесть поражений. Холлоуэй является бывшим чемпионом UFC в полулегком весе. На счету американского бойца 22 победы и шесть поражений.

MMA,Майкл Чендлер,Макс Холлоуэй,Дана Уайт,Конор Макгрегор,
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