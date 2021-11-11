Стал известен претендент на бой с Макгрегором

Первый номер полулегкого веса UFC Макс Холлоуэй заявил, что входит список бойцов, которые могут провести поединок против бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Об этом сообщает TMZ.
"Я всегда в шортлисте на этот бой. Я лучший боксер в UFC", — заявил Холлоуэй.
Президент UFC Дана Уайт отметил, что поединок с участием Макгрегора возглавит один из турниров организации. Ранее Майкл Чендлер намекнул на поединок с Конором Макгрегором.
Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил тяжелые повреждения, в том числе и перелом ноги. Боец до сих пор работает над восстановлением. На его счету 22 победы и шесть поражений. Холлоуэй является бывшим чемпионом UFC в полулегком весе. На счету американского бойца 22 победы и шесть поражений.