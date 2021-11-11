Стал известен претендент на бой с Макгрегором

Первый номер полулегкого веса UFC Макс Холлоуэй заявил, что входит список бойцов, которые могут провести поединок против бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора . Об этом сообщает TMZ.

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил тяжелые повреждения, в том числе и перелом ноги. Боец до сих пор работает над восстановлением. На его счету 22 победы и шесть поражений. Холлоуэй является бывшим чемпионом UFC в полулегком весе. На счету американского бойца 22 победы и шесть поражений.