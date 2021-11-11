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Харитонов обвинил Джонсона в сдаче боя Емельяненко

runews24.ruиещё 7
25 минут назад

Харитонов заявил, что Джонсон специально проиграл Емельяненко: задача была выйти и упасть
Фото: runews24.rurunews24.ru

Напомним, что на турнире серии Bellator бой между Емельяненко и Джонсоном завершился нокаутом за 106 секунд. Победу одержал российский боец.

"Не могу врать. Я не считаю, что Тимоти Джонсон вышел и дрался. Я так не считаю. Я считаю, что Тимоти Джонсон вышел и упал. У него задача была выйти и упасть", - заявил Харитонов.

Боейц заявил, что в бою с Емельяненко Джонсон не работал так, как работает обычно. Он считает, что американец просто не дрался в этом бою.

"Не факт, что ему что-то заплатили. Он просто вышел… Может быть, из уважения к Федору. Я не утверждаю, что с ним кто-то договорился", - добавил Харитонов.

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