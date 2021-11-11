Харитонов заявил, что Джонсон специально проиграл Емельяненко: задача была выйти и упасть

Напомним, что на турнире серии Bellator бой между Емельяненко и Джонсоном завершился нокаутом за 106 секунд. Победу одержал российский боец.

"Не могу врать. Я не считаю, что Тимоти Джонсон вышел и дрался. Я так не считаю. Я считаю, что Тимоти Джонсон вышел и упал. У него задача была выйти и упасть", - заявил Харитонов.

Боейц заявил, что в бою с Емельяненко Джонсон не работал так, как работает обычно. Он считает, что американец просто не дрался в этом бою.