Брат Хабиба задержан в Шереметьево

В Москве задержали двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова.
23-летнего Усмана Нурмагомедова задержали в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Махачкалы. Вместе с ним задержан его друг Камал Идрисов.
В опубликованной телеграм-каналом Baza ориентировке говорится, что Нурмагомедов и Идрисов совершили наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП в Каспийске, после чего улетели в Москву.
Сразу по прилету молодых людей задержали.
Усман Нурмагомедов - боец смешанных единоборств, входит в топ-3 рейтинга легкого веса Bellator MMA. Чемпион мира среди юниоров союза ММА 2017. Родной брат чемпиона лиги Gorilla Fighting Championship в легчайшем весе и бойца лиги UFC Умара Нурмагомедова, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.