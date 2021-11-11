Брат Хабиба задержан в Шереметьево

В Москве задержали двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова.

23-летнего Усмана Нурмагомедова задержали в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Махачкалы. Вместе с ним задержан его друг Камал Идрисов.

В опубликованной телеграм-каналом Baza ориентировке говорится, что Нурмагомедов и Идрисов совершили наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП в Каспийске, после чего улетели в Москву.

Сразу по прилету молодых людей задержали.