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Брат Хабиба задержан в Шереметьево

Вероника Полынина
2 часа назад

В Москве задержали двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова.

23-летнего Усмана Нурмагомедова задержали в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Махачкалы. Вместе с ним задержан его друг Камал Идрисов.

В опубликованной телеграм-каналом Baza ориентировке говорится, что Нурмагомедов и Идрисов совершили наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП в Каспийске, после чего улетели в Москву.

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Сразу по прилету молодых людей задержали.

Усман Нурмагомедов - боец смешанных единоборств, входит в топ-3 рейтинга легкого веса Bellator MMA. Чемпион мира среди юниоров союза ММА 2017. Родной брат чемпиона лиги Gorilla Fighting Championship в легчайшем весе и бойца лиги UFC Умара Нурмагомедова, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

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