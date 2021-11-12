Усмана Нурмагомедова вывели из Шереметьево под конвоем

Российского бойца смешанного стиля (MMA) Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова вывели под конвоем из отдела полиции в Шереметьево. Об этом сообщает сообщает Telegram-канал SHOT.

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Напомним, 11 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что двоюродный брат экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова был задержан в Москве по подозрению в наезде на сотрудника полиции. По информации источника, боец MMA вместе с товарищем Камалом Идрисовым наехал на капитана полиции Алексея Назарова на КПП аэропорта в Каспийске. После этого он с другом улетели в Москву.

Спортсмен был задержан в аэропорту Шереметьево. У пострадавшего диагностировали подкожную гематому головы и ушибы теменной области. После ДТП он был доставлен в больницу. Медики оказали ему помощь и отпустили домой. Усман Нурмагомедов является бойцом промоушена Bellator. В профессиональной карьере он провел 14 поединков, в которых одержал 14 побед. На турнире Bellator 269, который прошел 23 октября в Москве, он победил удушающим приемом финна Патрика Пиетилу.