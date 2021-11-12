Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 71.20EUR 81.66
Войти в почту

Усмана Нурмагомедова вывели из Шереметьево под конвоем полиции

Газета.Ruиещё 3
31 минуту назад

Российского бойца смешанного стиля (MMA) Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова вывели под конвоем из отдела полиции в Шереметьево. Об этом сообщает сообщает Telegram-канал SHOT.

Усмана Нурмагомедова вывели из Шереметьево под конвоем
Фото: InstagramInstagram

Напомним, 11 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что двоюродный брат экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова был задержан в Москве по подозрению в наезде на сотрудника полиции. По информации источника, боец MMA вместе с товарищем Камалом Идрисовым наехал на капитана полиции Алексея Назарова на КПП аэропорта в Каспийске. После этого он с другом улетели в Москву.

Спортсмен был задержан в аэропорту Шереметьево. У пострадавшего диагностировали подкожную гематому головы и ушибы теменной области. После ДТП он был доставлен в больницу. Медики оказали ему помощь и отпустили домой. Усман Нурмагомедов является бойцом промоушена Bellator. В профессиональной карьере он провел 14 поединков, в которых одержал 14 побед. На турнире Bellator 269, который прошел 23 октября в Москве, он победил удушающим приемом финна Патрика Пиетилу.

Ранее сообщалось, что линейное управление МВД России в аэропорту Шереметьево отказалось от передачи Усмана Нурмагомедова сотрудникам ОВД по Каспийску.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,Алексей Назаров,Аэропорт Шереметьево,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители