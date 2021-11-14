Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов не будет проходить обвиняемым по делу о наезде на полицейского в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Спортсмен, являющийся двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, получит статус свидетеля, к нему не будет применяться мера пресечения. Обвиняемым будет его друг Камал Идрисов, которого на два месяца отправили под домашний арест.

13 ноября сообщалось, что Нурмагомедова и Идрисова доставили к следователю. Перед этим их отправили под конвоем из Москвы в Махачкалу.