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Брат Нурмагомедова получит статус свидетеля в деле о наезде на полицейского

Lenta.ruиещё 9
1 час назад

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов не будет проходить обвиняемым по делу о наезде на полицейского в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Спортсмен, являющийся двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, получит статус свидетеля, к нему не будет применяться мера пресечения. Обвиняемым будет его друг Камал Идрисов, которого на два месяца отправили под домашний арест.

Сбил полицейского: в Шереметьево задержали брата Хабиба Нурмагомедова

13 ноября сообщалось, что Нурмагомедова и Идрисова доставили к следователю. Перед этим их отправили под конвоем из Москвы в Махачкалу.

Спортсмена и его спутника задержали 11 ноября в московском аэропорту Шереметьево. По версии правоохранителей, перед вылетом в столицу из Махачкалы они совершили наезд на автомобиле на сотрудника полиции. Пострадавший попал в больницу, заведено уголовное дело.

MMA,Видео,Хабиб Нурмагомедов,Аэропорт Шереметьево,
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