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Раскрыты планы Емельяненко на прощальный бой

Елена Прошина
41 минуту назад

Глава организации смешанных единоборств Bellator Скотт Кокер раскрыл часть планов по организации прощальной схватки российского бойца-тяжеловеса Федора Емельяненко. Его слова приводит сайт MMAJunkie.

Раскрыты планы Емельяненко на прощальный бой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он хочет драться в последний раз именно в России. В конце концов, ожидаются проводы при большом стечении публики. Это будет не просто рядовой бой, это будет что-то действительно необычное», - заявил Кокер.

Он не стал называть имен кого-либо из потенциальных соперников Емельяненко. Однако, по мнению издания, из их списка следует исключить действующего чемпиона Bellator в супертяжелом весе Райана Бейдера. Последний в сейчас ведет подготовку к бою с учеником Емельяненко, временным чемпионом Валентином Молдавским.

Напомним, что в октябре 2021 года 45-летний Емельяненко в первом раунде нокаутировал американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве. На счету Емельяненко в общей сложности 40 побед (из них 31 – досрочно) и шесть поражений.

MMA,Тимоти Джонсон,Скотт Кокер,Валентин Молдавский,Федор Емельяненко,
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