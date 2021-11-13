Раскрыты планы Емельяненко на прощальный бой

Глава организации смешанных единоборств Bellator Скотт Кокер раскрыл часть планов по организации прощальной схватки российского бойца-тяжеловеса Федора Емельяненко. Его слова приводит сайт MMAJunkie.
«Он хочет драться в последний раз именно в России. В конце концов, ожидаются проводы при большом стечении публики. Это будет не просто рядовой бой, это будет что-то действительно необычное», - заявил Кокер.
Он не стал называть имен кого-либо из потенциальных соперников Емельяненко. Однако, по мнению издания, из их списка следует исключить действующего чемпиона Bellator в супертяжелом весе Райана Бейдера. Последний в сейчас ведет подготовку к бою с учеником Емельяненко, временным чемпионом Валентином Молдавским.
Напомним, что в октябре 2021 года 45-летний Емельяненко в первом раунде нокаутировал американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве. На счету Емельяненко в общей сложности 40 побед (из них 31 – досрочно) и шесть поражений.