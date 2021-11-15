Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Бывший боец АСА погиб в горах во время подготовки к бою

Газета.Ru
1 час назад

Польский боец смешанного стиля (MMA) Матеуш Лазовски погиб во время тренировки, сообщает Wyborcza.pl.

Бывший боец АСА погиб в горах во время подготовки к бою
Фото: InstagramInstagram

По информации источника, спортсмен сорвался с высоты, когда готовился к поединку. Тело польского бойца обнаружили спасатели.

В Absolute Championship Akhmat отреагировали на гибель спортсмена. В промоушене Лазовски провел один поединок. На турнире ACA 101, который прошел в ноябре 2019 года, он проиграл соотечественнику Адаму Палашу удушающим приемом.

«Мы получили трагическую новость, связанную со вчерашним происшествием. Вся команда ACA выражает соболезнования семье и родственникам Матеуша Лазовского. Покойся с миром», — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram промоушена.

В профессиональной карьере Лазовски принял участие в шести поединках, в которых одержал три победы.

Ранее сообщалось, что участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне молдавский боксер Василий Белоус погиб в результате ДТП на 34-м году жизни.

Авария произошла в Окницком районе Молдавии. Белоус не справился с управлением, автомобиль врезался в каменные ворота монастыря.

MMA,Василий Белоус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители