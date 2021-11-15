Бывший боец АСА погиб в горах во время подготовки к бою

Польский боец смешанного стиля (MMA) Матеуш Лазовски погиб во время тренировки, сообщает Wyborcza.pl.

Фото: Instagram Instagram

По информации источника, спортсмен сорвался с высоты, когда готовился к поединку. Тело польского бойца обнаружили спасатели.

В Absolute Championship Akhmat отреагировали на гибель спортсмена. В промоушене Лазовски провел один поединок. На турнире ACA 101, который прошел в ноябре 2019 года, он проиграл соотечественнику Адаму Палашу удушающим приемом.

«Мы получили трагическую новость, связанную со вчерашним происшествием. Вся команда ACA выражает соболезнования семье и родственникам Матеуша Лазовского. Покойся с миром», — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram промоушена.

В профессиональной карьере Лазовски принял участие в шести поединках, в которых одержал три победы.

Ранее сообщалось, что участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне молдавский боксер Василий Белоус погиб в результате ДТП на 34-м году жизни.