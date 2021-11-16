Бойца MMA обвинили в убийстве врача из-за спора о вакцинации

Бойца смешанного стиля (MMA) Акмала Хожиева арестовали по обвинению в убийстве врача по имени Мирана Рибати в Гуаме, США. Об этом сообщает MMA Junkie.

Фото: Reuters Reuters

27-летний спортсмен находился рядом с телом Рибати на момент задержания. Хожиев сообщил прибывшим полицейским, что именно он убил мужчину. По версии следствия, у Рибати и Хожиева возник спор относительно вакцинации от коронавируса. Суд установил залог в миллион долларов на освобождение обвиняемого.

Хожиев тренировался в зале Steel Athletics в Тамунинге. Ветеран MMA Джей Джей Эмброуз, иввестный по выступлениям в Bellator, признался, что не удивлен случившимся. По его словам, он не раз предупреждал людей о том, что Хожиев может быть агрессивным.

«Он был отличным парнем в самом начале, а потом все внезапно изменилось. Мы делали все возможное, чтобы дать людям вокруг понять — он перестал быть прежним. Акмалу на самом деле все это время необходима была помощь», — убежден Эмброуз.