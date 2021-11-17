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Макгрегор связал финансовые успехи UFC с собой

Lenta.ru
1 час назад

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на новости о финансовых успехах компании Endeavor, которая владеет Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом он написал в Twitter.

Макгрегор связал финансовые успехи UFC с собой
Фото: ReutersReuters

В Endeavor заявили о самом успешном финансовом периоде в своей истории — речь идет о последних девяти месяцах 2021 года. Макгрегор обратил внимание на то, что в 2021 году состоялось два ивента UFC с его участием.

Ирландец возглавил два турнира — в обоих случаях он дрался с Дастином Порье. UFC 257 реализовал 1,6 миллиона продаж PPV (pay-per-view), UFC 264 сделал 1,8 миллиона продаж. Это два самых успешных ивента UFC в 2021 году.

Макгрегор продолжает восстанавливаться после травмы, полученной во втором поединке с Порье. В конце первого раунда он получил перелом ноги. Макгрегор уже анонсировал возвращение к боям. Желание подраться с ирландцем выразил американец Майкл Чэндлер.

MMA,Конор Макгрегор,
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