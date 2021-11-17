Боец ММА Вахаев накинулся на будущего противника на интервью

Российский боец ММА Мухумат Вахаев накинулся с кулаками на чемпиона АСА в тяжелой весовой категории Тони Джонсона во время интервью в преддверии их поединка. Запись инцидента опубликовали на странице АСА_MMA в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

Устроить драку Вахаева спровоцировали слова Джонсона: «Ничего не случится, я сам разнесу его в клетке».

На видеозаписи четко видно, как после перевода данной фразы российский спортсмен набрасывается на соперника и наносит ему несколько ударов. Завязавшуюся потасовку остановили представители бойцов.

Пользователи соцсети поступок Вахаева не оценили. «Не спортивное поведение», «Не красиво к гостю так. Тони ничего плохого не сказал. А что он должен был ответить? Ты меня разнесешь?», «Согласен, что нельзя задевать достоинство, но тут ничего лишнего не было. Любой боец думает, что размажет своего соперника и верит в это, иначе зачем выходить на октагон?», написали они в комментариях.