Стал известен следующий соперник Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко проведет бой на турнире Fight Nights Global. Об этом в Instagram сообщил глава промоушена Камил Гаджиев.

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Спортсмен заменит заболевшего соотечественника Вячеслава Василевского в поединке против бразильца Марсио Сантоса. Бой состоится 27 ноября на турнире Fight Nights Global в Сыктывкаре и станет главным событием вечера.

В сентябре Емельяненко провел боксерский поединок с блогером Артемом Тарасовым. В MMA тяжеловес не выступал с лета 2020-го. Тогда он уступил нокауту соотечественнику Магомеду Исмаилову.