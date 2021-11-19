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Назван следующий соперник Усмана Нурмагомедова. Бой состоится на турнире UFC

Чемпионат.comиещё 4
32 минуты назад

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов следующий бой проведёт 19 марта на турнире UFC Fight Night. Соперником россиянина станет валлиец Джек Шор. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил журналист Алекс Бехунин. Последний бой Усман провёл на турнире Bellator 269 в Москве, одержав победу над финским бойцом Патриком Пиетиллой. Поединок завершился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде. Шор в последнем бою сражался на турнире UFC Fight Night 191 с Людвиком Шолиняным. В этом бою Джек победил единогласным решением судей.

Назван следующий соперник брата Нурмагомедова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, 11 ноября Усман Нурмагомедов был задержан в аэропорту Шереметьево. Сообщалось, что Усману вменяли наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. Позже стало известно, что боец проходит по этому делу как свидетель.

MMA,Аэропорт Шереметьево,
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