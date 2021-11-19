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Экс-соперник Хабиба Нурмагомедова в бою за титул чемпиона UFC Эл Яквинта завершил карьеру

ТАССиещё 1
36 минут назад

ТАСС, 19 ноября. Бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории американец Эл Яквинта завершил спортивную карьеру. Комментарий бойца приводит портал MMA Junkie.

Экс-соперник Нурмагомедова завершил карьеру
Фото: EPAEPA

7 ноября Яквинта провел первый бой за два года против американца Бобби Грина на турнире UFC 268 и потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде. Это поражение стало для Яквинты третьим подряд.

"Я думаю, что это все, - сказал Яквинта. - Конечно, хотелось завершить карьеру победой, но все это того не стоит. Бой с Бобби Грином был первым, когда я сознательно сдался. Я знал, что делаю, и мне просто хотелось скорее закончить".

"Мне 34 года, и теперь травмы не проходят. Когда ты моложе, то относишься к здоровью проще, получаешь травмы и быстро восстанавливаешься. Конечно, с помощью врачей можно все вылечить, но с меня хватит операций. Раньше я мог драться даже со сломанным носом, но сейчас я живу в хорошем доме, инвестирую в недвижимость, а UFC платит мне не так много, чтобы жертвовать своим здоровьем", - добавил спортсмен.

На счету Яквинты 14 побед и семь поражений в ММА. В 2018 году он проиграл Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе.

MMA,Эл Яквинта,Бобби Грин,Хабиб Нурмагомедов,ИТАР-ТАСС,
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