Макгрегор захотел драться за титул

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заявил о своих планах: спортсмен намерен провести поединок за титул после своего возвращения в октагон. Об этом он написал в Twitter.

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33-летний ирландец хочет возобновить выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), а первый поединок после возвращения провести с чемпионом организации в легком весе. Макгрегор допускает, что к тому моменту пояс уже будет не у Чарльза Оливейры. При этом Макгрегор подчеркнул, что его не беспокоит его противостояние с Дастином Порье.

Готовность провести схватку против Макгрегора выражал американец Майкл Чэндлер, бывший чемпион Bellator, который уже успел подраться в титульном поединке в UFC. Сам ирландец выразил интерес в предложении Чэндлера. Также о намерении провести бой с Макгрегором говорил Макс Холлоуэй, бывший чемпион UFC в полулегком весе.

Макгрегор продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в схватке с Порье летом. Он потерпел поражение в третьем поединке между спортсменами, получив перелом ноги в конце первого раунда.