Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
0° в 
USD 73.45EUR 82.77
Войти в почту

Макгрегор захотел драться за титул

Lenta.ruиещё 3
44 минуты назад

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заявил о своих планах: спортсмен намерен провести поединок за титул после своего возвращения в октагон. Об этом он написал в Twitter.

Макгрегор захотел драться за титул
Фото: Stacy Revere / Getty ImagesStacy Revere / Getty Images

33-летний ирландец хочет возобновить выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), а первый поединок после возвращения провести с чемпионом организации в легком весе. Макгрегор допускает, что к тому моменту пояс уже будет не у Чарльза Оливейры. При этом Макгрегор подчеркнул, что его не беспокоит его противостояние с Дастином Порье.

Готовность провести схватку против Макгрегора выражал американец Майкл Чэндлер, бывший чемпион Bellator, который уже успел подраться в титульном поединке в UFC. Сам ирландец выразил интерес в предложении Чэндлера. Также о намерении провести бой с Макгрегором говорил Макс Холлоуэй, бывший чемпион UFC в полулегком весе.

Макгрегор продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в схватке с Порье летом. Он потерпел поражение в третьем поединке между спортсменами, получив перелом ноги в конце первого раунда.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

MMA,Чарльз Оливейра,Макс Холлоуэй,Конор Макгрегор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители