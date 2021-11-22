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«Фёдор брешет!» Александр Емельяненко ответил на обвинения брата

Чемпионат.comиещё 4
15 часов назад

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опроверг слова своего брата Фёдора о том, что Александр якобы периодически отправляет ему на телефон оскорбительные сообщения.

Александр Емельяненко ответил на обвинения брата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня даже номера его нет. Брешет Фёдор. Я его удалил ещё давно, когда однажды ему позвонил, а там началась истерика. Я сказал: «Ладно, давай, пока». Ну а потом удалил, чтоб обстоятельства не провоцировали набрать. Если ему надо, может у мамы мой номер спросить, пусть сам набирает», — цитирует Александра Емельяненко Sport24.

В последнем бою Александр победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей. В общей сложности на счету Емельяненко-младшего 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Фёдор месяц назад нокаутировал Тимоти Джонсона. Всего в смешанных единоборствах Последний Император провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

MMA,Тимоти Джонсон,Александр Емельяненко,Артем Тарасов,
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