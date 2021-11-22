Александр Емельяненко ответил на обвинения брата

«У меня даже номера его нет. Брешет Фёдор. Я его удалил ещё давно, когда однажды ему позвонил, а там началась истерика. Я сказал: «Ладно, давай, пока». Ну а потом удалил, чтоб обстоятельства не провоцировали набрать. Если ему надо, может у мамы мой номер спросить, пусть сам набирает», — цитирует Александра Емельяненко Sport24.