Макгрегор собирается подраться за чемпионский пояс UFC

"Привет, ребята! Я встречусь с тем, кто следующим получит титул чемпиона UFC в легком весе. Смиритесь с этим. Снимите розовые очки и пометьте трилогию с Нейтом Диасом незавершённой. С этим тоже нужно будет разобраться. Все остальные — уже после. Смиритесь с этим", — написал Конор Макгрегор.