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Макгрегор собирается подраться за чемпионский пояс UFC

Газета.Ru
2 часа назад

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор в своем Twitter заявил, что собирается провести поединок за титул в легком дивизионе.

Макгрегор собирается подраться за чемпионский пояс UFC
Фото: Mark J. Rebilas/ReutersMark J. Rebilas/Reuters

"Привет, ребята! Я встречусь с тем, кто следующим получит титул чемпиона UFC в легком весе. Смиритесь с этим. Снимите розовые очки и пометьте трилогию с Нейтом Диасом незавершённой. С этим тоже нужно будет разобраться. Все остальные — уже после. Смиритесь с этим", — написал Конор Макгрегор.

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. На его счету 22 победы и шесть поражений. За титул чемпиона UFC поспорят американец Дастин Порье и Чарльз Оливейра, который является обладателем пояса промоушена.

Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков поделился мнением о Коноре Макгрегоре.

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