Боец ММА избежал наказания за избиение солдата

Боец ММА Асхаб Магомедов избежал наказания за избиение солдата-срочника во время службы в армии. Как сообщает Readovka, ставший скандально известным после публикации видео со «спаррингом» с сослуживцем спортсмен вновь открыл свой Instagram.

Фото: Instagram Instagram

На странице в соцсетях Магомедов уже опубликовал две сторис. В первой видеозаписи один из членов его компании танцует лезгинку на крыше машины рядом с жилыми домами, а другой стреляет в воздух из пистолета. На второй — кадры из салона дорогой автомашины, несущейся по оживленной городской улице. Спидометр в этот момент показывает скорость до 197 км/час.

Напомним, что в сентябре Магомедов опубликовал видеозаписи с избиением и издевательствами над сослуживцем-срочником. Согласно снимкам, боец ММА с ноября 2019 по ноябрь 2020 года служил в армии в части под Нижним Новгородом.

После общественного резонанса Магомедов объяснил, что на видео якобы запечатлен спарринг, который проводили с сослуживцем для поднятия боевого духа. Кроме того, он пожаловался на травлю в соцсетях из-за видеозаписи.

Позднее, 25 сентября, Следственный комитет по Владимирскому гарнизону начал проверку по признакам ч. 1 ст. 335 УК РФ («Нарушение уставных правил взаимоотношения между военнослужащими») из-за видео. Однако, после никаких заявлений от следователей не последовало — предположительно, проверка не нашла нарушений.