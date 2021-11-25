Бойца ММА арестовали из-за укуса соседа за половые органы

Американский боец ММА Донован Сальвато был арестован за то, что укусил в пах соседа по комнате во время драки с ним. Об этом сообщает BJ Penn.
Как сообщил пострадавший, драка возникла из-за того, что Сальвато остановился у него, но не являлся арендатором помещения. Боец ударил его по голове и телу, а затем укусил за половые органы через штаны.
"Доказательство, которое я буду использовать в суде, — это кусок кожи, который ему удалось оторвать от моих яичек", — заявил потерпевший.
Ранее американского бойца смешанных единоборств Джейк Хьюн арестовали за ввоз наркотических средств на территорию Франции. По информации источника, полицейские изъяли посылку с надписью "гель для ванны", в которой находились стимуляторы уличного производства. На посылке был указан адрес проживания бойца.