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Боец ММА арестован за то, что укусил своего соседа за половые органы

Газета.Ruиещё 1
31 минуту назад

Американский боец ММА Донован Сальвато был арестован за то, что укусил в пах соседа по комнате во время драки с ним. Об этом сообщает BJ Penn.

Бойца ММА арестовали из-за укуса соседа за половые органы
Фото: Donovan Salvato/FacebookDonovan Salvato/Facebook

Как сообщил пострадавший, драка возникла из-за того, что Сальвато остановился у него, но не являлся арендатором помещения. Боец ударил его по голове и телу, а затем укусил за половые органы через штаны.

"Доказательство, которое я буду использовать в суде, — это кусок кожи, который ему удалось оторвать от моих яичек", — заявил потерпевший.

Ранее американского бойца смешанных единоборств Джейк Хьюн арестовали за ввоз наркотических средств на территорию Франции. По информации источника, полицейские изъяли посылку с надписью "гель для ванны", в которой находились стимуляторы уличного производства. На посылке был указан адрес проживания бойца.

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