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Стал известен следующий соперник Ислама Махачева, бой состоится 27 февраля

Чемпионат.comиещё 3
44 минуты назад

Российский боец UFC Ислам Махачев вернётся в октагон 27 февраля 2022 года, сообщает журналист Бретт Окамото в своём «твиттере». Соперником Махачева станет третий номер рейтинга лёгкого веса UFC Бенеил Дариуш.

Стал известен следующий соперник Махачева
Фото: ТАССТАСС

Напомним, в последнем поединке Махачев уверенно разобрался с Дэном Хукером, поймав соперника на болевой приём уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.

Россиянин претендует на получение чемпионского шанса: он идёт на серии из девяти побед подряд, большая часть которых была одержана досрочно. Своё единственное поражение Ислам потерпел ещё в 2015 году.

Дариуш в последний раз выходил в октагон в мае 2021 года, победив единогласным решением судей Тони Фергюсона.

MMA,Ислам Махачев,Тони Фергюсон,
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