Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Александр Емельяненко обозвал своего соперника Марсио Сантоса

Вероника Полынина
29 минут назад

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко толкнул своего соперника бразильца Марсио Сантоса во время дуэли взглядов и назвал его жирным. Об этом сообщает «Газета.ру».

Александр Емельяненко обозвал своего соперника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Таких кабанов еще надо поискать!» - заявил российский спортсмен.

Поединок между Емельяненко и Сантосом состоится 27 ноября в Сыктывкаре в рамках турнира AMC Fight Nights 106.

В ходе контрольного взвешивания оказалось, что российский боец весит 115 кг – на 9 кг больше своего оппонента.

В MMA Емельяненко не выступал с лета 2020-го. Тогда он уступил Магомеду Исмаилову. На счету Емельяненко 37 поединков, из них 28 побед, 8 поражений и одна ничья. Сантос провел 22 поединка, в которых одержал 15 побед и потерпел шесть поражений, еще один бой завершился с ничейным результатом.

Ранее в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова Емельяненко выразил уверенность, что победит Сантоса в первом раунде.

MMA,Магомед Исмаилов,Александр Лютиков,Александр Емельяненко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители