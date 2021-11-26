Александр Емельяненко обозвал своего соперника

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко толкнул своего соперника бразильца Марсио Сантоса во время дуэли взглядов и назвал его жирным. Об этом сообщает «Газета.ру».

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«Таких кабанов еще надо поискать!» - заявил российский спортсмен.

Поединок между Емельяненко и Сантосом состоится 27 ноября в Сыктывкаре в рамках турнира AMC Fight Nights 106.

В ходе контрольного взвешивания оказалось, что российский боец весит 115 кг – на 9 кг больше своего оппонента.

В MMA Емельяненко не выступал с лета 2020-го. Тогда он уступил Магомеду Исмаилову. На счету Емельяненко 37 поединков, из них 28 побед, 8 поражений и одна ничья. Сантос провел 22 поединка, в которых одержал 15 побед и потерпел шесть поражений, еще один бой завершился с ничейным результатом.