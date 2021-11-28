Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Боксер-тяжеловес Пулев нокаутировал бывшего чемпиона UFC

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Болгарский боксер-тяжеловес Кубрат Пулев победил бойца смешанного стиля (MMA) Фрэнка Мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Боксер-тяжеловес Пулев нокаутировал бывшего чемпиона UFC
Фото: ReutersReuters

Поединок по правилам бокса, который состоялся в Арлингтоне (штат Техас, США) в ночь на воскресенье, 28 ноября, завершился в первом раунде. Болгарин нанес серию ударов, после которых американец перестал защищаться и потерял ориентацию в пространстве. Судья остановил бой, зафиксировав технический нокаут.

42-летний Мир, являющийся бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), дебютировал в боксе в апреле. Он потерпел поражение от соотечественника Стива Каннингема, который является профессиональным боксером.

40-летний Пулев в последнем поединке в декабре прошлого года был нокаутирован британцем Энтони Джошуа. До встречи с Миром в его активе было 28 побед и два поражения в 30 боях на профессиональном ринге.

MMA,Энтони Джошуа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители