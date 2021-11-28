"Большой позор": Гусейнов обрушился на Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Артур Гусейнов в своем Instagram опубликовал видео, в котором раскритиковал спортивную форму Александра Емельяненко.
"Я чувствовал, что ты так проиграешь, и это очень большой позор, что ты в такой форме вышел, хотя ты сам всем замечания делаешь. Это что такое? Это бой что ли? Просто стыдно, 115 кг. Лучше быть с таким спасательным кругом (указывает на свой живот), но драться достойно", — сказал Гусейнов.
Бой между Марсио и Емельяненко закончился уже в первом раунде после удачного удушающего приема от бразильца. Турнир AMC Fight Nights 106 прошел 27 ноября в Сыктывкаре. Изначально предполагалось, что в его главном бое сойдутся Вячеслав Василевский и Марсио Сантос.
Однако менее чем за две недели россиянин снялся с турнира. На контрольном взвешивании Емельяненко толкнул своего бразильского оппонента и назвал его жирным. Александр Емельяненко в профессиональной карьере провел 37 поединков и выступал в рамках таких промоушенов, как PRIDE, M-1 Global, RCC, ACA.
Ранее Камил Гаджиев допустил, что после поражения Александр Емельяненко может снова загулять.