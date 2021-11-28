"Большой позор": Гусейнов обрушился на Емельяненко

"Я чувствовал, что ты так проиграешь, и это очень большой позор, что ты в такой форме вышел, хотя ты сам всем замечания делаешь. Это что такое? Это бой что ли? Просто стыдно, 115 кг. Лучше быть с таким спасательным кругом (указывает на свой живот), но драться достойно", — сказал Гусейнов.