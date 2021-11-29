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58 минут назад

Хабиб Нурмагомедов: никто и ничто не сможет заставить меня вернуться в UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что ничего не сможет заставить его возобновить карьеру бойца.

Хабиб Нурмагомедов: никто и ничто не сможет заставить меня вернуться в UFC
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Возможно ли, что результат боя Оливейры и Порье заинтересует меня так, чтобы я вернулся в UFC? Нет. Если честно, то нет. Никто и ничто не сможет сделать или сказать что-то, что вынудит меня вернуться. Никто и Ничто. У нас есть человек, который должен забрать там чемпионский пояс. Его зовут Ислам Махачев. Он должен вернуть титул чемпиона в Дагестан. В конце следующего года пояс снова будет у нас», — сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу ESPN.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

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