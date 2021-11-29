Хабиб Нурмагомедов: никто и ничто не сможет заставить меня вернуться в UFC

«Возможно ли, что результат боя Оливейры и Порье заинтересует меня так, чтобы я вернулся в UFC? Нет. Если честно, то нет. Никто и ничто не сможет сделать или сказать что-то, что вынудит меня вернуться. Никто и Ничто. У нас есть человек, который должен забрать там чемпионский пояс. Его зовут Ислам Махачев. Он должен вернуть титул чемпиона в Дагестан. В конце следующего года пояс снова будет у нас», — сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу ESPN.