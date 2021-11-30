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2 часа назад

Чимаев бросил вызов трем легендам UFC

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев в Twitter бросил вызов сразу трем соперникам.

Чимаев бросил вызов трем легендам UFC
Фото: InstagramInstagram

Спортсмен предложил подраться Броку Леснару, Жоржу Сен-Пьеру и Даниэлю Кормье. Он назвал бойцов легендами и пообещал побить каждого из них. Ответил Чимаеву только Кормье. Он отметил уверенность бойца, однако посчитал, что с легкостью одержит над ним победу.

19 ноября Чимаев обратился к главе UFC Дэйне Уайту. Спортсмен спросил о том, кто станет его следующим соперником.

Чимаев выиграл четыре боя подряд в UFC. В последнем поединке на турнире UFC 267 он победил китайца Ли Цзинляна удушающим приемом. Всего на счету Чимаева десять побед в десяти схватках.

Чимаев — уроженец Чечни. Он покинул Россию в возрасте 19 лет, когда его семья переехала в Швецию. В единоборства чеченец пришел из вольной борьбы.

MMA,Хамзат Чимаев,
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