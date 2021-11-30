Чимаев бросил вызов трем легендам UFC

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев в Twitter бросил вызов сразу трем соперникам.

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Спортсмен предложил подраться Броку Леснару, Жоржу Сен-Пьеру и Даниэлю Кормье. Он назвал бойцов легендами и пообещал побить каждого из них. Ответил Чимаеву только Кормье. Он отметил уверенность бойца, однако посчитал, что с легкостью одержит над ним победу.

19 ноября Чимаев обратился к главе UFC Дэйне Уайту. Спортсмен спросил о том, кто станет его следующим соперником.

Чимаев выиграл четыре боя подряд в UFC. В последнем поединке на турнире UFC 267 он победил китайца Ли Цзинляна удушающим приемом. Всего на счету Чимаева десять побед в десяти схватках.