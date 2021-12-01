«Мне даже не позвонили». Кевин Ли рассказал о своем отчислении из UFC

«Я узнал об отчислении из лиги через письмо по электронной почте. Это было самое худшее во всём этом. Мне даже не позвонили. Это было письмо не от Шона Шелби или Даны Уайта. Мне кажется, это нехватка уважения ко мне. Моя первая реакция на это письмо? Я был немного шокирован», — сказал Ли в эфире шоу Ариэля Хельвани MMA Hour на YouTube-канале MMA Fighting.