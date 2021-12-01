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4 часа назад

«Мне даже не позвонили». Кевин Ли рассказал о своём отчислении из UFC

Известный боец Кевин Ли рассказал о том, как он узнал о своём отчислении из UFC.

«Мне даже не позвонили». Кевин Ли рассказал о своем отчислении из UFC
Фото: UFCUFC

«Я узнал об отчислении из лиги через письмо по электронной почте. Это было самое худшее во всём этом. Мне даже не позвонили. Это было письмо не от Шона Шелби или Даны Уайта. Мне кажется, это нехватка уважения ко мне. Моя первая реакция на это письмо? Я был немного шокирован», — сказал Ли в эфире шоу Ариэля Хельвани MMA Hour на YouTube-канале MMA Fighting.

Не так давно сообщалось, что Кевин получил 6-месячную дисквалификацию от Атлетической комиссии Невады за проваленный тест на наркотики. 17 ноября комиссия единогласно проголосовала за отстранение Ли до 28 февраля 2022 года. Всему виной положительный результат на амфетамин после теста на наркотики, проведённого после его боя с Даниэлем Родригесом в августе 2021 года на турнире UFC ESPN on 30: Барбоза – Чикадзе.

MMA,Даниэль Родригес,Кевин Ли,
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