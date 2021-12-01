Чендлер про бой с Конором: «Это будет фейерверк в октагоне»

Бывший чемпион Bellator в легком весе Майкл Чендлер высказался относительно возможного поединка с экс-чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором.
«Если этот бой все-таки состоится, то вы увидите меня с другой стороны. У меня довольно хорошо получается использовать свой словарный запас и практиковать лингвистический джиу-джитсу.
Я ввожу соперников в ступор словами, которые они не знают. Но при этом не прибегаю к грубым оскорблениям и не говорю вещи, который могут причинить вред репутации соперника.
Я уважаю Конор за то, что он сделал. Уважаю его как бойца и даже уважаю его треш-ток. С нетерпением жду поединка с ним, но посмотрим, как все сложится.
Ему для начала надо восстановиться. Если наш поединок состоится, то это точно будет фейерверк в октагоне», – сказал Чендлер.