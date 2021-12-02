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22 минуты назад

Александр Емельяненко назвал лигу Нурмагомедова мертвой

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в интервью программе «50 вопросов. Спорт» на канале Premier высказался о промоушене Eagle Fighting Championship Хабиба Нурмагомедова.

Александр Емельяненко назвал лигу Нурмагомедова мертвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это настолько мертвая лига, что я даже не рассматриваю в ней свое участие. Она меня вообще никак не прельщает и не нравится. Кто там дерется? Все дагестанцы, одноклубники его. Больше там никого нет», — заявил спортсмен. Он добавил, что хорошие бойцы никогда не будут выступать в этой лиге.

В последнем поединке на турнире AMC Fight Nights Александр Емельяненко уступил бразильцу Марсио Сантосу удушающим приемом. После поражения российский боец попросил у соперника реванш.

Нурмагомедов после окончания карьеры купил промоушен Gorilla Fighting Championship и перезапустил его под названием Eagle Fighting Championship. В конце ноября он рассказал о планах относительно лиги. Он заявил, что организация проведет турнир в Майами в конце января следующего года.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,Александр Емельяненко,
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