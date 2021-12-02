Александр Емельяненко назвал лигу Нурмагомедова мертвой

«Это настолько мертвая лига, что я даже не рассматриваю в ней свое участие. Она меня вообще никак не прельщает и не нравится. Кто там дерется? Все дагестанцы, одноклубники его. Больше там никого нет», — заявил спортсмен. Он добавил, что хорошие бойцы никогда не будут выступать в этой лиге.