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1 час назад

Макгрегор прокомментировал слова Уайта о своем возвращении

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал слова Даны Уайта о его будущем возвращении в октагон. Ранее Уайт заявил, что Конор жаждет вернуться к боям.

Макгрегор прокомментировал слова Уайта о своем возвращении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Незавершённые дела, которыми нужно заняться», — написал Конор Макгрегор в своём «твиттере».

В настоящее время Конор не выступает из-за травмы ноги, которую он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории, американец Дастин Порье.

Ранее Макгрегор заявил, что собирается провести следующий бой за титул организации в лёгком весе. По словам Макгрегора, он рассчитывает провести титульный бой, а затем — третий поединок с Нейтом Диазом.

MMA,Конор Макгрегор,
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