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2 часа назад

Бойца ММА задержали за гонки по Москве без прав

Боец MMA, блогер Чоршанбе Чоршанбиев задержан сотрудниками ГИБДД и доставлен в Лефортовский отдел полиции. Об этом сообщают Telegram-каналы и публикуют видеозаписи с объяснениями «шашечника».

Бойца ММА задержали за гонки по Москве без прав
Фото: InstagramInstagram

Уточняется, что 26-летнего блогера остановили после гонок по Лефортовскому тоннелю. Оказалось, что у автолюбителя есть блог в Instagram и TikTok, но нет российских водительских прав (таджикские в РФ не действуют) и полиса ОСАГО.

По факту этих нарушений Чоршанбиева и привлекли к ответственности. Тойоту Камри, на которой он передвигался в момент задержания отправили на спецстоянку.

«Ничего. Я сам иногда себя провоцирую. Иногда так бывает», — заявил спортсмен, отвечая на вопрос могло ли что-то спровоцировать превышение скорости и нарушение дорожной разметки.

Ранее 23 августа сообщалось, что боец смешанных единоборств Чоршанбиев разбил машину в Казани, о чем рассказал в своем Instagram-аккаунте.

В stories таджикский спортсмен выложил фото, на котором показал разбитый автомобиль марки BMW. Судя по снимку, Чоршанбиев врезался в столб.

MMA,ГИБДД,
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