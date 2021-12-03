Российский боец MMA проиграл жестким нокаутом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Тимофей Настюхин потерпел поражение нокаутом на турнире One Championship: Winter Warriors. Ролик доступен в Twitter-аккаунте организации.

What. A. KNOCKOUT! Dagi Arslanaliev STOPS Timofey Nastyukhin in the third round of their EPIC rematch #WeAreONE #ONEChampionship#ONEWinterWarriors | How To Watch: https://t.co/YlCCWjxeit pic.twitter.com/0lw1C6Ccro— ONE Championship (@ONEChampionship) December 3, 2021

Настюхин дрался против уроженца Дагестана Сайгида Арсланалиева, выступавшего под турецким флагом. Схватка оборвалась в четвертом раунде, когда россиянин пропустил жесткий удар от соперника. Он едва устоял на ногах, однако затем последовали еще удары в исполнении Арсаналиева, обрушившие Настюхина. Рефери был вынужден остановить бой.

Таким образом, 32-летний Настюхин проиграл нокаутом. Он терпит второе поражение подряд в рамках One Championship. В апреле он уступил Кристиану Ли из Сингапура. Тогда он также был нокаутирован.

В 2018-м Настюхин также дрался с Арсланалиевым. Тогда дагестанец нокаутировал соперника еще в первом раунде.