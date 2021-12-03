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1 час назад

Российский боец MMA проиграл жестким нокаутом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Тимофей Настюхин потерпел поражение нокаутом на турнире One Championship: Winter Warriors. Ролик доступен в Twitter-аккаунте организации.

Российский боец MMA проиграл жестким нокаутом
Фото: flickr.comflickr.com

Настюхин дрался против уроженца Дагестана Сайгида Арсланалиева, выступавшего под турецким флагом. Схватка оборвалась в четвертом раунде, когда россиянин пропустил жесткий удар от соперника. Он едва устоял на ногах, однако затем последовали еще удары в исполнении Арсаналиева, обрушившие Настюхина. Рефери был вынужден остановить бой.

Таким образом, 32-летний Настюхин проиграл нокаутом. Он терпит второе поражение подряд в рамках One Championship. В апреле он уступил Кристиану Ли из Сингапура. Тогда он также был нокаутирован.

В 2018-м Настюхин также дрался с Арсланалиевым. Тогда дагестанец нокаутировал соперника еще в первом раунде.

Настюхин известен по поединку против Эдди Альвареса, который перешел в One Championship после выступлений в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Американец, будучи экс-чемпионом UFC, потерпел поражение в своем дебютном поединке в новой организации. Настюхин нокаутировал именитого бойца и нанес ему травму глаза.

MMA,Кристиан Ли,Эдди Альварес,
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