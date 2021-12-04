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2 часа назад

Макгрегора заинтересовал бой против Чимаева

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор признался, что его интересует поединок против шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Пост доступен в Twitter.

Макгрегора заинтересовал бой против Чимаева
Фото: ReutersReuters

33-летний ирландец отреагировал на высказывание Нэйта Диаса, который отказался от потенциального поединка против чеченца. Американец в резкой форме допустил, что Чимаев мог бы стать первым соперником Макгрегора после возвращения последнего в октагон Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Без проблем, сучара», — так Макгрегор прокомментировал высказывание Диаса. В комментариях к посту Чимаев оставил одобрительные смайлики.

Глава UFC Дэйна Уайт в свою очередь отмечал, что рассчитывает на поединок Чимаева и Диаса. Чеченский боец неоднократно вызывал на поединок звезд организации, в том числе и Макгрегора.

На счету Чимаева четыре победы в четырех поединках в рамках UFC. Макгрегор восстанавливается после травмы, полученной в бою против Дастина Порье в июле. Возвращение ирландца ожидается весной 2022-го.

MMA,Хамзат Чимаев,Конор Макгрегор,
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