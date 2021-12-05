Пётр Ян отреагировал на победу Рафаэля Физиева

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян разместил новый пост в своём «твиттере», где поздравил киргизского бойца Рафаэля Физиева с победой, которую он одержал в поединке с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделлом.

Фото: UFC/Zuffa LLC UFC/Zuffa LLC

«Мои поздравления Рафаэлю Физиеву», — написал Ян.

Напомним, Физиев добыл победу, после того как отправил Ридделла в нокаут в третьем раунде.