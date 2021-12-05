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47 минут назад

Федор Емельяненко спустился в калийную шахту

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко посетил калийную шахту. Соответствующий пост доступен в Instagram-аккаунте спортсмена.

Федор Емельяненко спустился в калийную шахту
Фото: @fedoremelianenkoofficial@fedoremelianenkoofficial

45-летний тяжеловес разместил фото с глубины 400 метров. Емельяненко написал, что посетил шахту компании «Уралкалий». Публикация набрала за сутки более 91 тысячи лайков.

Емельяненко стал гостем шахты в рамках визита в Пермский край. 3 декабря российский тяжеловес Bellator провел встречу с главой края Дмитрием Махониным.

В своем последнем поединке Емельяненко одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном. Схватка состоялась 23 октября в рамках первого в истории турнира Bellator в Москве.

Емельяненко известен по выступлениям в японских организациях Rings и Pride. В США россиянин дрался под эгидой Strikeforce и Bellator. Ряд поединков он провел в России под баннером M-1 Global.

MMA,Тимоти Джонсон,Дмитрий Махонин,Федор Емельяненко,Уралкалий,
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