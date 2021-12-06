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33 минуты назад

Гонявшего по Москве бойца ММА могут депортировать из РФ

Блогеру и бойцу ММА из Таджикистана Чоршанбе Чоршанбиеву грозит депортация из России после инцидента с гонками в Москве. Об этом рассказали «Известия».

3 декабря в московской полиции сообщили о задержании Чоршанбиева. Сообщалось, что 26-летний спортсмен устроил гонки по Лефортовскому тоннелю и опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлено нарушение.

Чоршанбиева остановили на МКАД и отвезли в отдел МВД. На допросе он рассказал, что видео было снято еще летом.

По данным Sputnik Таджикистан, Чоршанбиев предъявил полицейским национальное водительское удостоверение, не имеющее юридической силы в РФ. Кроме того, у него не было ОСАГО.

Автомобиль Toyota Camry, которым управлял боец, отправили на спецстоянку. В полиции заявили, что за машиной числится около ста неоплаченных штрафов.

Sputnik Таджикистан отмечает, что это не первый дорожный инцидент с участием Чоршанбиева - в августе 2021-го в Казани он врезался в столб на BMW.

По данным «Известий», на это раз на Чоршанбиева также составили административный протокол по статье 18.8 (нарушение иностранцем правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране). В понедельник, 6 декабря, его дело рассмотрит суд.

MMA,Видео,МВД,ИА Sputnik,газета "Известия",
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