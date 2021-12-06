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2 часа назад

Макгрегор отказался признавать Хабиба великим и объяснил причину

Продюсер документального сериала Anatomy of a Fighter Уилл Харрис и ирландский боец MMA Конор Макгрегор устроили в Twitter спор о величии Хабиба Нурмагомедова.

Макгрегор отказался признавать Хабиба великим и объяснил причину
Фото: РамблерРамблер

Первый в своем посте написал, что российский чемпион никогда не страдал тщеславием, хотя и является великим бойцом. Однако Макгрегор с ним не согласился, отказавшись признавать Нурмагомедова великим.

«Он был хорошим бойцом несколько недель. Завершение карьеры означает исключение из всех рейтингов. Он завершил карьеру, но плакал, чтобы его поставили на первое место. Ему нужно было молчать про Альдо. Теперь он дурак. Да, он хороший боец, но не великий. У него небольшое количество нокаутов, бить он не мог вообще. Никогда не поднимался в весовой категории и чуть не умирал, чтобы сделать вес. Много раз отказывался от поединков. Рано завершил карьеру. Все это говорит, что он хороший боец, не великий. Он был хорош несколько месяцев, и все», — написал Макгрегор.

Напомним, что Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА, одержав победу во всех, в частности, повергнув в 2018 году Макгрегора. На данный момент российский боец официально завершил свою карьеру.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,Конор Макгрегор,
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