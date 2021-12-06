Макгрегор отказался признавать Хабиба великим и объяснил причину

«Он был хорошим бойцом несколько недель. Завершение карьеры означает исключение из всех рейтингов. Он завершил карьеру, но плакал, чтобы его поставили на первое место. Ему нужно было молчать про Альдо. Теперь он дурак. Да, он хороший боец, но не великий. У него небольшое количество нокаутов, бить он не мог вообще. Никогда не поднимался в весовой категории и чуть не умирал, чтобы сделать вес. Много раз отказывался от поединков. Рано завершил карьеру. Все это говорит, что он хороший боец, не великий. Он был хорош несколько месяцев, и все», — написал Макгрегор.