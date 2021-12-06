Боец UFC рассказал о жизни с двумя женами

Казахстанский боец смешанного стиля (MMA) Жалгас Жумагулов в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить» рассказал о своей семейной жизни.

Фото: видео «Разрешите вас перебить | ММА, UFC» / YouTube видео «Разрешите вас перебить | ММА, UFC» / YouTube

Спортсмен заявил, что у него есть две жены и шестеро детей. «Уже привык. Поначалу были свои испытания, но сейчас все нормально. Уехал, например, от второй жены, иду к первой. Уехал от первой, иду ко второй. День там, день там», — описал он быт в браках.

Боец выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в наилегчайшем весе. В ночь на 5 декабря он проиграл Манелу Капе нокаутом в первом раунде. На счету Жумагулова теперь 14 побед и шесть поражений.