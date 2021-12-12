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1 час назад

На турнире единоборств в Москве произошла массовая драка

Массовой дракой закончился отборочный этап турнира по единоборствам лиги WEF, прошедший во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина в Москве, пишет «Москва 24».

Боец Намазан Самиев одолел своего соперника и сразу же поинтересовался у толпы, кто из них хотел бы с ним сразиться. Соперник нашелся практически сразу, и тогда организаторы решили провести битву взглядов, в ходе которой Самиев ударил своего оппонента коленом в голову.

Российские хоккеисты устроили массовую драку

Тогда в октагон забежали десятки человек, которые хотели выяснить, для чего боец совершил данный поступок. Завязалась массовая драка, которую удалось разнять не сразу. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве удалось поймать участников драки в подземном переходе метро. В поимке преступников помогли городские камеры видеонаблюдения.

MMA,Видео,Иван Ярыгин,
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