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2 часа назад

Фанат украл очки у Оливейры после победы над Порье на UFC 269

Болельщик сорвал очки с чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Чарльза Оливейры, когда тот покидал зал после боя с Дастином Порье на турнире UFC 269 в Лас-Вегасе.

Фанат украл очки у Оливейры после победы над Порье
Фото: Troy Taormina/USA TODAY SportsTroy Taormina/USA TODAY Sports

Поединок завершился в третьем раунде после того, как бразилец успешно применил удушающий прием. Это 32-я победа в карьере Оливейры при восьми поражениях. Порье проиграл седьмой бой из 35.

«Фанат украл мои очки (смеется). Но охрана UFC разыскала его и вернула мне очки», — сказал Оливейра на пресс-конференции.

Отметим, что 32-летний бразилец провел первую защиту титула. До этого спортсмен одержал девять побед подряд.

В соглавном бою Аманда Нуньес из Бразилии сенсационно проиграла представительнице США Джулианне Пенье. 32-летняя американка провела удушающий прием во втором раунде и стала новой чемпионкой UFC в легчайшем весе. 33-летняя Нуньес не проигрывала в UFC с 2015 года.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов поздравил Чарльза Оливейру с победой над Дастином Порье.

«Мои поздравления, чемпион, ты это заслужил», — написал Нурмагомедов в Twitter.

MMA,Чарльз Оливейра,Аманда Нуньес,Хабиб Нурмагомедов,
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