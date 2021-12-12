Фанат украл очки у Оливейры после победы над Порье

Болельщик сорвал очки с чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Чарльза Оливейры, когда тот покидал зал после боя с Дастином Порье на турнире UFC 269 в Лас-Вегасе.

Фото: Troy Taormina/USA TODAY Sports Troy Taormina/USA TODAY Sports

Поединок завершился в третьем раунде после того, как бразилец успешно применил удушающий прием. Это 32-я победа в карьере Оливейры при восьми поражениях. Порье проиграл седьмой бой из 35.

«Фанат украл мои очки (смеется). Но охрана UFC разыскала его и вернула мне очки», — сказал Оливейра на пресс-конференции.

Did he get his glasses back? pic.twitter.com/uTshDHiWO2— Jed I. Goodman (@jedigoodman) December 12, 2021

Отметим, что 32-летний бразилец провел первую защиту титула. До этого спортсмен одержал девять побед подряд.

В соглавном бою Аманда Нуньес из Бразилии сенсационно проиграла представительнице США Джулианне Пенье. 32-летняя американка провела удушающий прием во втором раунде и стала новой чемпионкой UFC в легчайшем весе. 33-летняя Нуньес не проигрывала в UFC с 2015 года.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов поздравил Чарльза Оливейру с победой над Дастином Порье.