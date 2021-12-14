Ансар Шайхметденов: «На чемпионате мира нет легких соперников»

Капитан молодежной сборной Казахстана Ансар Шайхметденов прокомментировал итог матча против Норвегии (1:3) на МЧМ-2022.

– По поводу игры с венграми. Не сказал бы, что лёгкий соперник. Тут нет лёгких. Забили два быстрых гола. И потом, как и сказал главный тренер, много удалялись и сами себе сломали игру, было уже тяжело. Самое главное, что выиграли, выстояли и забили третий гол. Старались выполнять установку.

– Как готовились к норвежцам? На что обращал внимание тренерский штаб?

– Мы просматривали видео. Знали, что они хорошо играют, физически сильны, хорошо разыгрывают большинство, действуют активно. Старались выполнить задание. Но итог на табло.

– Какие сложности появились по ходу матча с Норвегией? Чего не хватило?