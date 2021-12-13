Хабиб высказался о конфликте Емельяненко и Гусейнова

Почему Eagle FC не приглашает Емельяненко? Не хочу кого-то критиковать, за кого-то что-то говорить. У нас в лиге нет такого, что я владелец и всем говорю: вот так делайте. Есть президент лиги, есть другие ребята в команде, слово которых тоже имеет вес. Иногда я говорю что-то делать, но иногда они мне объясняют, что именно так сделать не получится.