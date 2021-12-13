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1 час назад

Хабиб про конфликт Емельяненко и Гусейнова: «Пусть сами разбираются между собой»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал конфликт между бойцами Александром Емельяненко и Артуром Гусейновым, а также рассказал, почему лига Eagle FC не хочет подписывать контракт с первым.

Хабиб высказался о конфликте Емельяненко и Гусейнова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ну я вообще никак не реагировал на это. Ну я это не комментировал. Думаю, они сами между собой разберутся. Они, как я понял, друг за друга, что-то знают. Пусть общаются, пусть разбираются. Единственное, меньшее, чего я хотел бы, это лезть в их кухню. Это меня не притягивает. Пусть сами разбираются между собой.

Почему Eagle FC не приглашает Емельяненко? Не хочу кого-то критиковать, за кого-то что-то говорить. У нас в лиге нет такого, что я владелец и всем говорю: вот так делайте. Есть президент лиги, есть другие ребята в команде, слово которых тоже имеет вес. Иногда я говорю что-то делать, но иногда они мне объясняют, что именно так сделать не получится.

Если Шамиль Завуров, президент Eagle FC, говорит, что Александр Емельяненко неинтересен, почему я должен выскакивать и говорить: я владелец, Александр интересен, надо его подписать. У нас такого нет. Раз Шамиль говорит, что он нам неинтересен, значит, так и есть», – сказал Нурмагомедов.

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