Названо условие возвращения Хабиб в спорт

"А теперь гипотетически давайте представим, что Оливейра сможет убрать с пути Гэтжи. В такой ситуации Махачев будет драться с Оливейрой. Если Чарльз в итоге победит Ислама, будет ли этого достаточно, чтобы мотивировать Хабиба вернуться? Это был бы очень масштабный бой для легкого веса. Плюс, думаю, Хабиб захотел бы бросить себе вызов, чтобы довести количество своих побед до тридцати", — цитирует Стерлинга Sportskeeda.