Названо условие возвращения Хабиб в спорт

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг считает, что при определенных условиях российский боец Хабиб Нурмагомедов может снова вернуться в октагон.
"А теперь гипотетически давайте представим, что Оливейра сможет убрать с пути Гэтжи. В такой ситуации Махачев будет драться с Оливейрой. Если Чарльз в итоге победит Ислама, будет ли этого достаточно, чтобы мотивировать Хабиба вернуться? Это был бы очень масштабный бой для легкого веса. Плюс, думаю, Хабиб захотел бы бросить себе вызов, чтобы довести количество своих побед до тридцати", — цитирует Стерлинга Sportskeeda.
Нурмагомедов провел свой последний бой против Джастина Гэтжи в октябре 2020 года. После смерти отца Хабиб пообещал матери, что закончит свои выступления. В активе бойца 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. На данный момент лига EFC провела 42 турнира. 17 октября 2021 года лига Хабиба организовала самый масштабный поединок в своей истории — бой Шлеменеко и Гусейнова.
Ранее бразильский боец UFC Чарльз Оливейра высказался об экс-чемпионе промоушена в легком весе Хабибе Нурмагомедове.