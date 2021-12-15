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1 час назад

Нурмагомедов оставил послание главе UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к президенту UFC Дэйне Уайту. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Нурмагомедов оставил послание главе UFC
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен оставил послание главе UFC, посвященное старту деятельности лиги бойца — Eagle FC — в США. «Если не знал, теперь знаешь», — заявил он.

Дагестанский боец завершил карьеру осенью 2020 года. В своем последнем поединке россиянин в третий раз в карьере защитил пояс чемпиона организации в легком весе в поединке с американцем Джастином Гейджи. После этого глава UFC неоднократно общался с Нурмагомедовым относительно возможного возобновления карьеры.

Нурмагомедов становился чемпионом организации в легком весе и трижды защитил титул. На его счету победы над Конором Макгрегором, Дастином Порье и Гейджи. Он одержал 29 побед в 29 поединках.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,Конор Макгрегор,Чемпионат.com,
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