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1 час назад

Тяжеловес UFC провалил взвешивание и попал в историю

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Тафа провалил взвешивание перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Видео доступно в Twitter-аккаунте UFC on BT Sport.

Тяжеловес UFC провалил взвешивание и попал в историю
Фото: InstagramInstagram

Тафа не сумел сделать вес перед схваткой против Гарри Санхакера. 28-летний новозеландец стал первым в истории UFC бойцом, не сумевшим вписаться в лимит тяжелого веса (120 килограммов).

Турнир UFC Fight Night: Lewis vs. Daukaus запланирова на 19 декабря. В главном поединке ивента встретятся тяжеловеса Дерри Льюис и Крис Докос.

Тафа проиграл два последних поединка в рамках UFC. Всего на счету тяжеловеса четыре победы при трех поражениях.

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